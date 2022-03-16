16 Mart 2022, Çarşamba
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Altın sistemi nasıl işleyecek? Altın sistemi daha mı kazançlı? Vatandaşlar nasıl girecek?
Yastık altında bulunana 5 bin ton altının ekonomiye kazandırılması için yeni adımlar geçtiğimiz ay atılmıştı. Yeni sistem 1 Mart itibariyle devreye girdi. Peki yeni sistem nasıl olacak? Vatandaşlar sisteme nasıl girecek? Vatandaşlar nasıl karar verecek? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber canlı yayına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.