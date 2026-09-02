Küresel savaş piyasalara sıçradı! Yatırımcı ne yapacak? Altın, petrol ve borsada kritik dönem

Savaşların gölgesinde küresel piyasalar sert dalgalanıyor. Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizlik sürerken Brent petrol 94 doların üzerine çıktı, altın ve BİST 100’de ise yön aşağı döndü; ekonomist Belgin Maviş, ABD’den gelecek istihdam verilerinin Fed’in faiz kararları ve altının seyri açısından kritik olduğunu söyledi. Borsadaki satış baskısında ise jeopolitik risklerin yanı sıra MSCI açıklamaları ve fon düzenlemelerinin etkili olduğunu belirten Maviş, A Haber’de BİST 30 ve BİST 50 hisselerinde uzun vadeli fırsata dikkat çekti.