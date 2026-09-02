Girne’deki gemi faciasından acı haber: Can kaybı 9’a yükseldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yaşanan gemi kazasının ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında acı bilanço ağırlaşıyor. Başbakan Ünal Üstel tarafından yapılan resmi açıklamalarda, bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı ve can kaybının 9’a yükseldiği belirtilirken; soruşturmanın selameti açısından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın görevden alındığı duyuruldu. Konuyu bölgeden son bilgilerle aktaran A Haber muhabiri Kübra Tepeci, Türkiye’den gelen TCG Alemdar ve TCG Işın gemilerinin desteğiyle 550 metre derinlikteki enkaza ulaşıldığını ve kayıp 19 kişiyi arama çalışmaları tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.