22 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları Altın niye uçtu niye çakıldı? İslam Memiş A Haber'de açıkladı
Altın niye uçtu niye çakıldı? İslam Memiş A Haber’de açıkladı

Altın niye uçtu niye çakıldı? İslam Memiş A Haber'de açıkladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.10.2025 23:24
Küresel piyasalarda sert dalgalanmalar yaşanırken ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı uygulamaya koyduğu yeni vergi tarifesi altın piyasasında rekorları da beraberinde getirdi. Dünyada bunlar yaşanırken Türkiye'de haftalardır yükseliş trendinde olan altın sert düştü. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınına katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ilerleyen aylarda da altında yükselişin yine devam edeceğini belirterek 2027 yılı için tarih vererek, 'Türkiye'de bir ilk yaşanacak. Gram altında dört haneli rakamlar tarih olacak, artık beş haneli rakamlara alışma zamanı' dedi.
Altın niye uçtu niye çakıldı? İslam Memiş A Haber’de açıkladı
Altın niye uçtu niye çakıldı? İslam Memiş A Haber’de açıkladı
Altın niye uçtu niye çakıldı? İslam Memiş A Haber'de açıkladı
Gram altın için yıl sonu tahmini ne?
Gram altın için yıl sonu tahmini ne?
Altında son 5 yılın en sert düşüşü
Altında son 5 yılın en sert düşüşü
MB perşembe günü faizi indirecek mi?
MB perşembe günü faizi indirecek mi?
Altın fiyatlarında yön nasıl olacak?
Altın fiyatlarında yön nasıl olacak?
Asgari ücret için kritik toplantı
Asgari ücret için kritik toplantı
Asgari ücret görüşmelerine hazırlık toplantısı
Asgari ücret görüşmelerine hazırlık toplantısı
Çeyrek altın 10 bin TL’yi gördü!
Çeyrek altın 10 bin TL'yi gördü!
Asgari ücret için üçlü danışma toplantısı
Asgari ücret için üçlü danışma toplantısı
5G öncesi operatörlere tavan fiyat ayarı
5G öncesi operatörlere tavan fiyat ayarı
Sahta altın nasıl anlaşılır?
Sahta altın nasıl anlaşılır?
Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Daha Fazla Video Göster