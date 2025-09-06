06 Eylül 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Altın için rekor tahmin! İslam Memiş: 2026’da 6 bin TL olursa şaşırmayın
Altın fiyatlarında yaşanan iniş ve çıkışlar yakından takip ediliyor. Son günlerde rekor üstüne rekor kıran gram altın fiyatı haftanın son işlem gününü nasıl kapattı? Altın nereye kadar gidecek? A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun sorularını cevaplayan para piyasaları uzmanı İslam Memiş, “Altın 2026 yılında 6 bin TL olursa şaşırmayın” dedi.