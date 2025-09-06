06 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları Altın için rekor tahmin! İslam Memiş: 2026’da 6 bin TL olursa şaşırmayın
Altın için rekor tahmin! İslam Memiş: 2026’da 6 bin TL olursa şaşırmayın

Altın için rekor tahmin! İslam Memiş: 2026’da 6 bin TL olursa şaşırmayın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.09.2025 12:29
Altın fiyatlarında yaşanan iniş ve çıkışlar yakından takip ediliyor. Son günlerde rekor üstüne rekor kıran gram altın fiyatı haftanın son işlem gününü nasıl kapattı? Altın nereye kadar gidecek? A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun sorularını cevaplayan para piyasaları uzmanı İslam Memiş, “Altın 2026 yılında 6 bin TL olursa şaşırmayın” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Altın için rekor tahmin! İslam Memiş: 2026’da 6 bin TL olursa şaşırmayın
Altında rekor tahmin! 2026 yılını işaret etti
Altında rekor tahmin! 2026 yılını işaret etti
Girişimci kadın tropikal meyve yetiştiriyor
Girişimci kadın tropikal meyve yetiştiriyor
Altındaki rekor yükselişin sebebi ne?
Altındaki rekor yükselişin sebebi ne?
Bakan Bolat: Enflasyon düştükçe finansman şartları iyileşecek
Bakan Bolat: Enflasyon düştükçe finansman şartları iyileşecek
Gram altın 5 bin TL’ye koşuyor
Gram altın 5 bin TL'ye koşuyor
Piyasaların gözü 11 Eylül’de! Faiz kararı ne olacak?
Piyasaların gözü 11 Eylül’de! Faiz kararı ne olacak?
KKTC üretimi ve ekonomisi için tüm imkanlarımızla yanındayız
“KKTC üretimi ve ekonomisi için tüm imkanlarımızla yanındayız”
Çift emekli maaşı fırsatı
Çift emekli maaşı fırsatı
Altındaki yükseliş devam edecek mi?
Altındaki yükseliş devam edecek mi?
Bakan Bolat: İhracatta rekorlar kırıyoruz
Bakan Bolat: “İhracatta rekorlar kırıyoruz"
Antalya’ya 8 ayda 12 milyona yakın turist geldi!
Antalya'ya 8 ayda 12 milyona yakın turist geldi!
Yıllık enflasyon yüzde 32,95 oldu
Yıllık enflasyon yüzde 32,95 oldu
Daha Fazla Video Göster