Altın fiyatları düşer mi? Altın yükselir mi? Altında yön ne tarafa olur?

Altın fiyatları ABD enflasyon verisi sonrası düşüşe geçerken gram altın 957 lira seviyesinde hareket ediyor. Peki altında yön ne tarafa olur? Aşağı mı yukarı mı? Fiyatlarda son durum ne? Altın fiyatları ne olursa yükselir? Ne olursa düşer? Alım için uygun rakam ne? Gram altın kaç lira oldu? Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını kaç lira? Konuya ilişkin detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan altın piyasaları uzmanı İslam Memiş verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN