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25.09.2019
Altın almalı mı satmalı mı? Uzman isim A Haber canlı yayınında anlattı |Video
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarındaki son durumu A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Memiş, altına yatırım yapmak isteyenlere tavsiyelerde bulundu. Peki altın almalı mı, satmalı mı? İşte yanıtı...
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