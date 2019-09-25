Altın almalı mı satmalı mı? Uzman isim A Haber canlı yayınında anlattı |Video

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarındaki son durumu A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Memiş, altına yatırım yapmak isteyenlere tavsiyelerde bulundu. Peki altın almalı mı, satmalı mı? İşte yanıtı...