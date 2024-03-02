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Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar oldu? Altın yükselişi sürecek mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.03.2024 11:47
Altın fiyatları yeni yıla hızlı başladı. Gram, çeyrek altın fiyatları yatırımcının takibinde. Peki, hangi yatırım aracı en fazla kazandırdı? Altın haftayı nasıl kapattı? Altın almalı mı satmalı mı? Merak edilen gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan altın piyasaları uzmanı İslam Memiş değerlendirdi.
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