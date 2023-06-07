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Altın alınmalı mı, satılmalı mı? Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç para? Gram altın rekor kırdı!

A Haber
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Giriş: 07.06.2023 10:07
Vatandaşlar altın piyasasını yakından takip ediyor. Son dönemde artışlar yaşanıyor. Peki altının yönü bundan sonra ne olur? Çeyrek altın kaç para? Gram altın ne kadar? Altın almalı mı satmalı mı? Merak edilen tüm sorunların cevaplarını Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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