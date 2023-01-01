01 Ocak 2023, Pazar
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Alman jant devi Borbet Grup iflas etti! Mağdur işçiler eylemde
Almanya'da personelin yüzde 70'i Türklerden oluşan jant üreticisi Borbet Grup iflas ettiğini duyurdu. Yeni yıla işsiz giren 400'ü Türk 600 çalışan, fabrikanın bulunduğu Solingen kentinde günlerdir eylem düzenliyor. Alman basınında yer alan bazı iddialara göre ise şirket işten çıkardığı eski çalışanlarından tazminatsız kurtulmanın yollarını arıyor.