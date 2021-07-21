Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman açılacak | Türkiye'nin enerji ihtiyacı buradan karşılanacak! İşte dev projede son durum

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren ve Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olma özelliğini taşıyan Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), alınan özel izinle kapılarını açtı. Akkuyu Nükleer A.Ş. Yapı İşleri Direktör Yardımcısı Dmitriy Romanets, 11 bin kişinin, 7 gün 24 saat çalıştığı projede, Fukuşima felaketinden sonra çok önemli önlemlerin alındığını dile getirdi, ilk reaktörün de 2023 yılında devreye alınacağını söyledi.