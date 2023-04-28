28 Nisan 2023, Cuma
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AK Parti seçim beyannamesinde yaşlı ve engelliler!
AK Parti'nin açıkladığı seçim beyannamesinde evde yardıma muhtaç kişilere yönelik vaatler de yer alıyor. Evde yardıma muhtaç kişilere bakanlar SGK kapsamına alınacak. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz çalışmanın detaylarını anlattı.