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AK Parti seçim beyannamesinde yaşlı ve engelliler!

A Haber
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Giriş: 28.04.2023 13:02
AK Parti'nin açıkladığı seçim beyannamesinde evde yardıma muhtaç kişilere yönelik vaatler de yer alıyor. Evde yardıma muhtaç kişilere bakanlar SGK kapsamına alınacak. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz çalışmanın detaylarını anlattı.
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