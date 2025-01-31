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Ailece banka aracını soyup parayı gömdüler! İzmir’de 56 milyon liralık banka soygunu

Ailece banka aracını soyup parayı gömdüler! İzmir'de 56 milyon liralık banka soygunu

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.01.2025 10:35
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yılbaşı gecesi şubelerden para toplayan kamu bankası aracını kaçıran hırsızlar, ortadan kayboldu. Yaklaşık bir ay süren takibin ardından 56 milyon lira kaçıran 20 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 56 milyon liralık banka soygununun ayrıntılarını A Haber muhabiri Sefer Ayçe anlattı.
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Ailece banka aracını soyup parayı gömdüler! İzmir’de 56 milyon liralık banka soygunu
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