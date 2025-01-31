31 Ocak 2025, Cuma
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Ailece banka aracını soyup parayı gömdüler! İzmir'de 56 milyon liralık banka soygunu
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yılbaşı gecesi şubelerden para toplayan kamu bankası aracını kaçıran hırsızlar, ortadan kayboldu. Yaklaşık bir ay süren takibin ardından 56 milyon lira kaçıran 20 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 56 milyon liralık banka soygununun ayrıntılarını A Haber muhabiri Sefer Ayçe anlattı.