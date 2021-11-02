Adana’da safran hasadı başladı: Gramı 50 liradan alıcı buluyor

Adana Kozan’da geçen yaz çıkan ve üç gün boyunca devam eden orman yangınında köyünden bir olsun ayrılmayan Ali Gök’ün ektiği safranların hasat zamanı geldi. Mevsimin ilk hasadını yapan Gök, üç dönümlük araziden 700 gram çıkacak safran için gece gündüz demeden komşularıyla beraber çalışıyor.

15 sene önce Safranbolu'dan getirdiği bir safran soğanı ile başladığı üretimine devam eden Ali Gök, senede yalnızca 40 gün boyunca çiçek açan safranın meşakkatli bir hasadı olduğunu dile getirdi.

GRAMI 50 TL

Gök, "Safran hasadımız başladı. Elimizdeki safranlar çıktı şimdi hasadını yapıyoruz. Bir soğan getirdim ve ikinci sene 10 tane oldu şimdi 3 dönüm arazide ekiyorum. 3 dönümden 800 grama kadar hasat yapıyoruz. Gramı 50 TL'den gidiyor. Biraz pazar sıkıntım var. Altın neyse, safran odur. Hasat kasımın ilk haftası başlar ve 40 gün devam eder. Çok şifalı bereketli bir o kadar hasadı zor bir ürün. Çiçeğin içindeki kırmızı telleri tek tek gecelere kadar ayırıyoruz" dedi.

İLAÇ SEKTÖRÜNDE KULLANILIYOR

Türkiye geneli tüm üretimde 5 kilo safranın çok zor şekilde çıkarıldığını, İtalya ve Avrupa'nın gözdesi olan ürünün yurt dışında ilaç sanayinde kullanıldığını anlatan Ali Gök, safranın çayının yapıldığını, yemeklere kullanıldığını ve aktarda tıbbı bitki olarak satıldığını kaydetti.

40 GÜN BOYUNCA HER GÜN ÇİÇEK AÇIYOR

1 Kasım ile çiçek açmaya başlayan safran çiçeklerinin 40 gün boyunca her gün çiçek açarak hasat yapıldığını kaydeden Ali Gök, safran bitkisini yurt dışına ihraç etmek için yetkililerden de destek beklediğini söyledi.