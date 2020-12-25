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A Haber Türkiye'nin ilk lityum üretim tesisini görüntüledi |Yerli otomobilde kritik öneme sahip

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.12.2020 17:01
Güncelleme:25.12.2020 17:08
Eti Maden Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretim tesisini Eskişehir'de inşa etti. TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) tarafından üretilecek olan araçların bataryalarında da kullanılacak lityum bu tesiste üretilecek. A Haber muhabiri Necat Kırbulut resmi açılışı yarın (26 Aralık 2020) yapılacak olan o tesise girdi ve son çalışmaları sizler için yerinde gözlemledi.

Türkiye'nin ilk lityum karbonat tesisi açılıyor. A Haber muhabiri Eskişehir'de kurulan tesisi gitti ve çalışmalardaki son durumu yerinde gözlemledi.

YERLİ OTOMOBİLİN BATARYASINDA KULLANILACAK

Bu tesis Türkiye'nin yerli otomobili içinde kritik bir öneme sahip... TOGG tarafında üretilecek olan yerli otomobilin bataryasındaki lityum Eskişehir'deki bu tesiste üretilecek. Tesisin Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanı Derya Maraşlıoğlu, tesisle ilgili A Haber'e bilgi verdi.

Dünyanın en büyük bor üretim tesisine sahip olduklarını ifade eden Maraşlıoğlu, geçen yıl itibariyle projeye başlandığını, 7 Aralık itibariyle ilk deneme üretimlerine başlandığını ve başarı sağlandığını söyledi. Son yıllardaki batarya teknolojiyse birlikte bu sektöre ilginin arttığını belirten Maraşlıoğlu, üretimlerinin kalitesini bu yöne doğru yönelttiklerini ifade etti.

HEDEF 600 TON!

Şu anda yıllık 10 ton lityum karbonat üretme hedefiyle yola çıktıklarını söyleyen Maraşlıoğlu, kısa süre içerisinde bu rakamın 600 tona çıkarılması hedeflendiğini belirtti.

Tesisin resmi açılışı ise yarın (26 Aralık 2020) Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle hizmete girecek.

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