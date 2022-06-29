A Haber nadir bulunan elementlerin rezerv sahasında! Eskişehir Beylikova'da nadir toprak elementi heyecanı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası, Eskişehir'de nadir bulunan elementler için işleme tesisi kurulacağı müjdesini vermişti. Nadir bulunan elementler neler? Rezerv sahasında çalışmalar hangi aşamada? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun o elementlerin rezerv sahasının bulunduğu noktadan detayları aktardı.

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