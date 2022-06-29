29 Haziran 2022, Çarşamba
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A Haber nadir bulunan elementlerin rezerv sahasında! Eskişehir Beylikova'da nadir toprak elementi heyecanı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası, Eskişehir'de nadir bulunan elementler için işleme tesisi kurulacağı müjdesini vermişti. Nadir bulunan elementler neler? Rezerv sahasında çalışmalar hangi aşamada? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun o elementlerin rezerv sahasının bulunduğu noktadan detayları aktardı.