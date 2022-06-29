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A Haber nadir bulunan elementlerin rezerv sahasında! Eskişehir Beylikova'da nadir toprak elementi heyecanı

A Haber
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Giriş: 29.06.2022 13:45
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası, Eskişehir'de nadir bulunan elementler için işleme tesisi kurulacağı müjdesini vermişti. Nadir bulunan elementler neler? Rezerv sahasında çalışmalar hangi aşamada? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun o elementlerin rezerv sahasının bulunduğu noktadan detayları aktardı.

Nadir bulunan o elementler neler? NADİR BULUNAN O ELEMENTLER NELER?

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