Nadir bulunan o elementler neler? Dünyanın en büyük ikinci nadir element rezervi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası, Eskişehir'de nadir bulunan elementler için işleme tesisi kurulacağı müjdesini vermişti. Dünyanın en büyük ikinci nadir element rezervine sahip Beylikova ilçesinde çalışmalar ne aşamada? Detaylar haberimizde...

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