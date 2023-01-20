A Haber canlı yayında duyurmuştu! Borç yapılandırma paketi hazır

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi hayata geçiyor. Paket, önümüzdeki hafta başında Kabine toplantısında değerlendirilecek. Son dakika gelişmesini geçtiğimiz çarşamba günü A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem duyurmuştu.

Borç yapılandırma paket önümüzdeki hafta başında Kabine toplantısında değerlendirilecek. Yapılandırma paketiyle ilgili özel detaylara A Haber ulaştı. Buna göre 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan borçlar yapılandırılacak. Vergi, sigorta primi borçlarıyla cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak. Şirketlere matrah artırımı, kasa e stok affı imkanı sağlanacak.

Faruk Erdem'in canlı yayında açıklamaları:

"Çarşamba günü biz bunu duyurmuştuk. Bunun üzerinde çalışıldığını ifade ettik ve seçim için yapılan çalışmalarda bu maddeye dikkat çekmiştik. Bu yapılandırma paketi çok önemliydi. Tabandan gelen böyle talepler olduğunu canlı yayında söylemiştik. İşte bunlar değerlendiriliyor. Dolayısıyla böyle bir beklenti vardı ve bunlar bize de geliyordu. Biz de buradan A Haber farkıyla ilk onu duyurmuş olduk.

Çarşamba günü yapmış olduğumuz yayından sonra bize çok fazla mesaj geldi. İçeriği ile ilgili sorular geldi bana. Burada vatandaşın kamuya olan borçları yapılandırılacak. Daha önceki yasalara bakarak bunu görebiliriz. Trafik cezaları, köprü geçiş cezaları, su ve elektrik borçları, vergi ve prim borçları bu kapsama giriyor. Bu bir af değil yanlış anlaşılmasın borç yapılandırması. Burada çünkü borcunu zamanında ödeyenler kendini kötü hissediyor.

Burada ana borçları hep duruyor. Enflasyona göre belli bir vade farkıyla borçlar vadeye bölünüyor. 36 aya kadar bölünen borçlar oluyor. Bu cumhuriyet tarihinin en büyüğü olacak. Burada bütün kamuya olan bütün borçlar kapsama girecek. KYK borcuna kadar ne varsa hepsini kapsayacak. Burada bir af yok sadece uzun vadelere yayınlan bir sistem var.

Özellikle bu EYT'liler açısından Bağ-Kur ihyası ve borçları ile ilgili bu yapılandırmanın içinde mutlaka madde yer alacaktır. Geçtiğimiz yapılandırmada özellikle Bağ-Kur ihyası yani geçtiğinizde ödemediğiniz Bağ-Kur borçlarını bugün geçmişteki şartlarda ödüyorsunuz. 2. ve en önemlisi bence daha önceki yapılandırmada vardı bunun içinde de mutlaka olacaktır; eğer emekli olacak durumdaysanız bu kağıdı alıp bankaya gidiyorsunuz. Kamu bankası sizin adınıza borcunuzu ödüyor ve emekli maaşınızdan kesiyor.

Bugün primi eksik EYT'liler açısından inanılmaz bir fırsat olur. Bu yapılandırmanın içinde olursa ki bir önceki yapılandırmada yer almıştı. Dolayısıyla borçlanamayanlar bu şekilde emekli maaşından kestirerek borçlanmış olup emekliliklerine kavuşabilirler. Öyle gözüküyor ki bu yapılandırma hızlı şekilde hazırlanır ve biz de detaylarını konuşuruz."