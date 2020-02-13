8 bin 844 personel alımı müjdesi! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte kadro dağılımı!

Sağlık Bakanlığı tarafından 8 bin 844 personel alımı müjdesi verildi. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı nasıl olacak? ÖSYM tarafından KPSS-2020/4 tercih kılavuzu yayınlandı. KPSS puanına sahip sağlık personelleri başvurularını 14-20 Şubat tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2020/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? Sağlık Bakanlığı 8 bin 844 personel alımı tercih kılavuzu yayınlandı. 14 Şubat itibariyle başlayacak başvuru işlemleri 20 Şubat tarihinde tamamlanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı nasıl olacak? Hemşire, Ebe, Sağlık Tenkisteni/Sağlık Teknikeri, Psikolog olmak üzere birçok kadroya personel alımı yapılacak. İşte detaylar!

Yapılan açıklamaya göre, 8 bin 844 personel alımına ilişkin başvurular, 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak.

3 bin 762'si hemşire, bin 91'i ebe ve 3 bin 476'sı sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi ünvanlarında alım yapılacak.

2020/4 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI NELER OLACAK?

ODYOLOG:

Söz konusu pozisyona odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezunveya diğer lisans eğitimleri üzerine odyoloji yüksek lisansı veya doktorası yapan ve Aile, Çalışma veSosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü/mülga Devlet Personel Başkanlığınca bilgilerialınmış adaylar başvurabilecektir.



PERFÜZYONİST:

Söz konusu pozisyona perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezunveya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapan ve Aile, Çalışma ve SosyalHizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü/mülga Devlet Personel Başkanlığınca bilgileri alınmışadaylar başvurabilecektir.



DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ:

Söz konusu pozisyona dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veyayüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yükseklisans veya doktora yapan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma GenelMüdürlüğü/mülga Devlet Personel Başkanlığınca bilgileri alınmış adaylar başvurabilecektir.



SAĞLIK FİZİKÇİSİ:

Söz konusu pozisyona fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği eğitimi üzerineradyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği dallarının birinde yüksek lisansmezunu olan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü/mülga DevletPersonel Başkanlığınca bilgileri alınmış adaylar başvurabilecektir.

YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?

* Yerleştirme ücreti 20,00 TL'dir. Adaylar tercihlerini yaptıktan sonra yerle��tirme ücretini yatıracaklardır. Yerleştirme ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

YERLEŞTİRME ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

*Yerleştirme ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.