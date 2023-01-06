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500 yıllık iki önemli tesis gün yüzüne çıktı! Tarihi handa restorasyon çalışması

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Giriş: 06.01.2023 08:54
Gaziantep'te 500 yıllık sabun ve pekmez hanı restore edildi. Çalışmalar sırasında asırlar öncesine ait handa bulunan keşifler Gaziantep'in geçmişine ayna tutacak.
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