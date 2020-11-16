16 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları 500 bin kamu işçisine ikramiye! En az 911 TL ek ödeme! Kim ne kadar alacak?

500 bin kamu işçisine ikramiye! En az 911 TL ek ödeme! Kim ne kadar alacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.11.2020 10:03
Güncelleme:16.11.2020 10:05
Yaklaşık 500 bin kamu işçisi ikramiye (ilave tediye) için gün sayıyor. Kamudaki işçilere, 14 Aralık’ta, 13 günlük ikramiye ödemesi yapılacak. 500 bin işçinin hesabına en az 911 lira yatırılacak. Kimler ne kadar alacak? Detayları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

Yaklaşık 500 bin kamu işçisi ikramiye (ilave tediye) için gün sayıyor. Kamudaki işçilere, 14 Aralık'ta, 13 günlük ikramiye ödemesi yapılacak. 500 bin işçinin hesabına en az 911 lira yatırılacak

Yaklaşık 500 bin kamu işçisi ikramiye (ilave tediye) için gün sayıyor. Kamu işçilerine, 14 Aralık'ta, 2020 yılı ikramiyesinin son taksiti yatırılacak.

Kamu işçilerine her yıl verilen ikramiye; fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor. İkramiyeden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor.

Yılın ilk yarısında 26 günlük tutar ödenirken, ikinci yarısında da Cumhurbaşkanı kararıyla bir 26 günlük tutar daha ödeniyor. İşçiler bu yılın ilk yarısında 2 taksit halinde toplam 26 günlük ikramiye almıştı.

Yılın ikinci yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin ilk taksiti de 27 Temmuz'da (13 günlük) hesaplara yatırılmıştı. Kalan 13 günlük ikramiye, Cumhurbaşkanı kararına göre 14 Aralık'ta ödenecek. İşçilerin hesabına bu tarihte en az 911,73 lira yatırılacak. Maaşa göre ödenecek tutar artacak.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

500 bin kamu işçisine ikramiye!
500 bin kamu işçisine ikramiye!
Kanuni Karadeniz'e açıldı
Kanuni Karadeniz'e açıldı
Kanuni yeni göreve hazır! Hedef Karadeniz
Kanuni yeni göreve hazır! Hedef Karadeniz
Efsane indirim etiketlerine kanmayın
Efsane indirim etiketlerine kanmayın
İnternet sitelerindeki indirim tuzaklarına dikkat!
İnternet sitelerindeki indirim tuzaklarına dikkat!
Ekonomide yeni dönemin şifreleri neler?
Ekonomide yeni dönemin şifreleri neler?
Vergi ve SGK prim borcu olanlara müjde!
Vergi ve SGK prim borcu olanlara müjde!
Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
2021 asgari ücret ne kadar olacak?
2021 asgari ücret ne kadar olacak?
BDDK'nın kararı ne anlama geliyor?
BDDK'nın kararı ne anlama geliyor?
İstihdam paketi düzenlemesinde yeni gelişme
İstihdam paketi düzenlemesinde yeni gelişme
Esnek çalışmaya ilişkin flaş gelişme!
Esnek çalışmaya ilişkin flaş gelişme!
Daha Fazla Video Göster