21 Kasım 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
5 bin TL emekli ikramiye müjdesi yolda! Başkan Erdoğan talimat vermişti
5000 TL emekli ikramiyesi geçtiğimiz günlerde 12 milyonu aşkın emeklinin hesabına yattı. Cumhuriyet ikramiyesi düzenlemesi ile 61 milyar TL ödeme yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamayan çiftçiler için devreye girdi. Başkan Erdoğan'ın talimatı ile yapılan çalışma kapsamında yaklaşık 1.6 milyon çiftçinin 5 bin liralık ikramiyeden yararlanması için tebliğ ile ödeme formülü gündeme geldi.