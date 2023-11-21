21 Kasım 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları 5 bin TL emekli ikramiye müjdesi yolda! Başkan Erdoğan talimat vermişti

5 bin TL emekli ikramiye müjdesi yolda! Başkan Erdoğan talimat vermişti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.11.2023 09:42
5000 TL emekli ikramiyesi geçtiğimiz günlerde 12 milyonu aşkın emeklinin hesabına yattı. Cumhuriyet ikramiyesi düzenlemesi ile 61 milyar TL ödeme yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamayan çiftçiler için devreye girdi. Başkan Erdoğan'ın talimatı ile yapılan çalışma kapsamında yaklaşık 1.6 milyon çiftçinin 5 bin liralık ikramiyeden yararlanması için tebliğ ile ödeme formülü gündeme geldi.
5 bin TL emekli ikramiyesi için yeni gelişme!
5 bin TL emekli ikramiyesi için yeni gelişme!
BES’te yeni dönem!
BES'te yeni dönem!
Memurlara emeklilik yolu!
Memurlara emeklilik yolu!
Yeni asgari ücret... 5 bin TL Cumhuriyet İkramiyesi... Emekli ve memurun ocak zammı... İşte Kabine’nin ekonomi gündemi
Yeni asgari ücret... 5 bin TL Cumhuriyet İkramiyesi... Emekli ve memurun ocak zammı... İşte Kabine'nin ekonomi gündemi
Milyonların gözü yeni torba yasada!
Milyonların gözü yeni torba yasada!
İşte asgari ücret zam tahminleri!
İşte asgari ücret zam tahminleri!
İran “savaşmayacağız” dedi ABD blokeyi kaldırdı
İran “savaşmayacağız” dedi ABD blokeyi kaldırdı
Memur emeklisine çifte zam
Memur emeklisine çifte zam
Dünyayı 2024’te neler bekliyor?
Dünyayı 2024'te neler bekliyor?
2024’te asgari ücret kaç lira olacak?
2024'te asgari ücret kaç lira olacak?
Ev ve arsa alacaklar dikkat
Ev ve arsa alacaklar dikkat
Yeraltı kaynakları ekonomiye kazandırılıyor!
Yeraltı kaynakları ekonomiye kazandırılıyor!
Daha Fazla Video Göster