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Videolar Ekonomi Videoları 5 aylık enflasyona göre zamlı maaş tablosu! 8.100 TL+ yüzde 25.26... Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, şube müdürü, polis memuru...

5 aylık enflasyona göre zamlı maaş tablosu! 8.100 TL+ yüzde 25.26... Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, şube müdürü, polis memuru...

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Giriş: 14.06.2023 15:04
"Temmuz'da memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak?" sorusunun cevabı sıklıkla araştırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan en düşük memur maaşının Temmuz ayında 22 bin liraya yükseltileceğini söylemişti. Erdoğan'ın açıklaması sonrası memur ve emekliler, maaş hesaplamalarına başladı. Temmuz ayında alacakları zam oranı toplu sözleşme, Ocak-Temmuz 2023 dönemi enflasyon farkına göre belirlenmekte. TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon rakamları sonrası memurların 5 aylık maaş zam oranı ise şekillendi. İşte, kalem kalem emekli ve memur maaş hesaplaması 2023!
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Memur maaş zammı 2023! Öğretmen, polis memuru...
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