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3600 ek gösterge ile memur ve emeklilerin maaşı nasıl değişecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.06.2022 10:08
3600 Ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge artışı hangi kriterle yapıldı? 3600 ek gösterge artınca maaşlar ne olacak? 3600 ek gösterge kararı Ne zaman yürürlüğe girecek? 3600 ek göstergesi olmayanlar ne yapacak? 3600 ek gösterge sonrası emekli olanların maaşı artacak mı? Tüm bu soruların cevabını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında yanıtladı.
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