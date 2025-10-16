2026 yılı bütçe maratonu başlıyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2026 yılı bütçe maratonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz yıllık büyüme tahminlerini de açıklarken "2026'da yüzde 3,8 büyüme öngörüyoruz. 2025'te ise yüzde 3,3." ifadelerini kullandı. Enflasyona ilişkin de rakam veren Yılmaz 2026 yıl sonu enflasyonu konusunda hedefin yüzde 16 olduğunu vurguladı.

