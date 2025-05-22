2025 ve 2026 enflasyonu için flaş tahmin

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025'in 2. enflasyon raporu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Karahan, sıkı para politikasının sonuçlarının kademeli olarak alındığını söyledi. MB Başkanı Fatih Karahan, 2025 sonu için enflasyon tahminin yüzde 24; 2026 sonu için ise yüzde 12 olduğunu söyledi. Merkez Bankası Başkanı ayrıca brüt rezervlerin 146 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyledi.