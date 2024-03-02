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2024 yılında kaç kamu personeli alınacak? 2024 yılında hangi kurum kaç personel istihdam edecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.03.2024 10:47
Güncelleme:02.03.2024 10:47
Devlet kurumları 2024 yılında 60 bine yakın memur, personel ve işçi alımı gerçekleştirecek. Peki hangi kurum kaç personel istihdam edecek? Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.
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