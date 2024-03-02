2024 yılında kaç kamu personeli alınacak? 2024 yılında hangi kurum kaç personel istihdam edecek?

Devlet kurumları 2024 yılında 60 bine yakın memur, personel ve işçi alımı gerçekleştirecek. Peki hangi kurum kaç personel istihdam edecek? Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.

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