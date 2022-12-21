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2023 ASGARİ ÜCRETİNDE TARHİ NETLEŞTİ! Başkan Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Yarın açıklayacağız

A Haber
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Giriş: 21.12.2022 13:12
Türkiye'nin gündemindeki merakla beklenen asgari ücrette net tarih Başkan Erdoğan'dan geldi. AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, "Bugün bakanımla konuşacağım, büyük ihtimalle yarın açıklayacağız" dedi.
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