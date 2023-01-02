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2023 altın yılı mı olacak? Yatırımcı ne yapmalı? Gram altın ne kadar oldu?

A Haber
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Giriş: 02.01.2023 12:47
Yeni yıla girdik, gözler altın piyasasına çevrildi. Yeni yılda altın için beklentiler neler? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? Öte yandan kuyumculara yetki belgesi şartı getirildi. Tüm merak edilen cevapları A Haber muhabiri Pınar Özenç’in konuğu olan altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı verdi.

Ticaretin takip edilmesi için yetki kuyumculara yetki belgesi şartı belgesi zorunluluğu getirildi. Yeni yılla birlikte birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar da gözlerini altın piyasalarına çevrildi.

Geçtiğimiz yılın neredeyse yarısında yatay şekilde seyreden altın yıl sonuna doğru hareketlendi. Altının gram fiyatı yeni rekorlar kırarak bin 100 lira bandına dayandı. Yeni yılda altın fiyatları ne olacak, beklentiler ne? 2023 "altın yılı" mı olacak? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç para? Yatırımcı altın almalı mı satmalı mı?

Şirin Sarı'nın öne çıkan değerlendirmeleri:

"Altında 2022'nin son döneminde başlayan hareketi yıl sonunda bekleyebiliriz. Bunun nedeni enflasyon ve resesyon tarafındaki fiyatlamalar oldu. Geçtiğimiz zamanlara baktığımız zaman dünyanın resesyona girdiği zaman altının pozitif ayrıştığını görüyoruz. Bunun fiyatlanması altın tarafına girmiş olabilir. Bunun yanında dolar endeksinin yükselişi de altın fiyatlarında etkili oldu.

Ancak dolar endeksinin tekrar düşüşe girmesiyle altın dahil bütün emtialar değer kazandı. Çin'in kovid önlemlerini gevşetmesi altının güçlenmesinde rol oynadı. Merkez bankalarını faiz artırımında sona gelmesinde altının yükselmesinde etkili oluyor. Ons altının fiyatını bin 800 doların üzerinde kapatması pozitif olarak algılandı. Bu seviyenin üzerinde kalırsa bin 875 seviyelerini takip edeceğiz.

Ons altın tarafından bin 750 dolar düşüş seviyesi takipte olunmalı. Ama bin 800'ün üstünde kaldığı sürece pozitif durum seyredecek. Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber ons altında 2 bin 70 zirvesini görmüştük. Yeniden buralara çıkma durumu söz konusu olacak. 2022 yılında taşıdığımız önemli jeopolitik riskler devam ediyor. Bu riskler söz konusu olduğu zaman yatırımcılar altını tercih ettiği için altın yükseliyor. 2023 yılında altından umutluyuz. Gram altın piyasada bin 100 liradan işlem görüyor."

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