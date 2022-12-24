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2022'de borsa ve altın kazandırdı! 2023 yılında nelere yatırım yapılmalı?

A Haber
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Giriş: 24.12.2022 11:37
2022 yılını geride bırakırken altın gibi birçok yatırım aracı kazandıranlar arasında yerini aldı. Borsa İstanbul’da 2022 yılında yatırımcısına kazanç sağladı. Peki altında yükseliş trendi sürüyor mu? Altın için doğru alım satım zamanı ne? Borsa İstanbul kazandırmayı sürdürür mü? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan finans analisti İslam Memiş değerlendirdi. Memiş, “Enflasyon ve faiz nedeniyle baskılanmasına rağmen gram altın/TL fiyatının yüzde 40 getirisi oldu. Altında pozitif durum sürüyor ve 2023 yılında yükselişini bekliyorum. Borsa İstanbul’da yatırımcısına kazanç sağladı. Borsa İstanbul için 5 bin 800 ve 6 bin puanlar tekrar gündem gelebilir.” ifadelerini kullandı.
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