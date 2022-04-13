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2022 SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşına ne kadar zam olacak? 2022 SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı zam oranı belli oldu mu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.04.2022 12:05
Emekli ve memurların heyecanla beklediği 2022 Temmuz zammı için geri sayım başladı. Her yıl 6 aylık enflasyon verisine göre zam alan emekli ve memurlar için zam ipuçları gelmeye devam ediyor. Yılın ilk üç aylık enflasyo oranının açıklanmasının ardından Merkez Bankası'nın 6 aylık enflasyon oranı ortaya çıktı.
Emekli ve memur maaşı zam oranı belli oldu mu?
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