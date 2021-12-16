2022 asgari ücreti ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Milyonlarca vatandaş 2022 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı konuyla ilgili önemli çalışmasını tamamladı. Son dakika açıklamalarında bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, asgari ücretin bugün açıklanacağını belirterek, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız." ifadelerini kullandı.Yeni düzenlemeye göre asgari ücrete hazine desteği gelirken bu 2022 maaşını artıracak. Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre bugün saat 15.00'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 yılında geçerli olacak olan yeni asgari ücreti açıklayacağı öğrenildi. Peki yeni asgari ücret ne kadar? Asgari ücret kaçta açıklanacak? İşte detaylar...