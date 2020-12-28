Milyonlarca çalışanın beklediği 2021 yılı asgari ücret belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt selçuk asgari ücretin net 2 bin 825 lira olduğunu açıkladı. Peki kim ne kadar alacak? Bekar çocuksuz asgari ücreti ne kadar? Evli eşi çalışmayan ne kadar? Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu ne kadar? Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu ne kadar? Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu ne kadar? A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında anlattı.

Milyonlarca çalışanın beklediği 2021 yılı asgari ücret belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt selçuk asgari ücretin net 2 bin 825 lira olduğunu açıkladı. Peki kim ne kadar alacak? Bekar çocuksuz asgari ücreti ne kadar? Evli eşi çalışmayan ne kadar? Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu ne kadar? Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu ne kadar? Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu ne kadar? A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında anlattı.

2021 YILINDA GEÇERLİ OLACAK ASGARİ ÜCRET