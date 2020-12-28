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2021 yılında geçerli olacak asgari ücret tablosu! Kim ne kadar alacak? Evli eşi çalışmayan ne kadar? Canlı yayında anlattı
Milyonlarca çalışanın beklediği 2021 yılı asgari ücret belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt selçuk asgari ücretin net 2 bin 825 lira olduğunu açıkladı. Peki kim ne kadar alacak? Bekar çocuksuz asgari ücreti ne kadar? Evli eşi çalışmayan ne kadar? Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu ne kadar? Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu ne kadar? Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu ne kadar? A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında anlattı.
Milyonlarca çalışanın beklediği 2021 yılı asgari ücret belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt selçuk asgari ücretin net 2 bin 825 lira olduğunu açıkladı. Peki kim ne kadar alacak? Bekar çocuksuz asgari ücreti ne kadar? Evli eşi çalışmayan ne kadar? Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu ne kadar? Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu ne kadar? Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu ne kadar? A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında anlattı.
2021 YILINDA GEÇERLİ OLACAK ASGARİ ÜCRET