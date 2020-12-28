Son dakika asgari ücret haberi... 2021 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ücretleri ne kadar oldu? Asgari ücret zam oranı ile birlikte 2021 yılında geçerli olacak Asgari Geçim İndirimi de son halini aldı. Çalışanların medeni durumu ve çocuk sayısına göre hesaplanan AGİ, asgari ücretin yıllık brüt tutarına göre belirlenmektedir. Yeni AGİ ücretleri hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 AGİ fiyatları ne kadar oldu? Bekar, evli, eşi çalışmayan-çalışan 1-2-3-4 çocuklu AGİ ücretleri kaç TL? Kim ne kadar alacak? A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında aktardı.

Son dakika asgari ücret haberi... 2021 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ücretleri ne kadar oldu? Asgari ücret zam oranı ile birlikte 2021 yılında geçerli olacak Asgari Geçim İndirimi de son halini aldı. Çalışanların medeni durumu ve çocuk sayısına göre hesaplanan AGİ, asgari ücretin yıllık brüt tutarına göre belirlenmektedir. Yeni AGİ ücretleri hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 AGİ fiyatları ne kadar oldu? Bekar, evli, eşi çalışmayan-çalışan 1-2-3-4 çocuklu AGİ ücretleri kaç TL? Kim ne kadar alacak? A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında aktardı.