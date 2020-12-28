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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: AGİ ne kadar oldu? Asgari ücret zammının ardından 2021 Asgari Geçim İndirimi kaç TL oldu? Kim ne kadar alacak? A Haber canlı yayınında anlattı! İşte 2021 AGİ tablosu…

Son dakika: AGİ ne kadar oldu? Asgari ücret zammının ardından 2021 Asgari Geçim İndirimi kaç TL oldu? Kim ne kadar alacak? A Haber canlı yayınında anlattı! İşte 2021 AGİ tablosu…

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Giriş: 28.12.2020 12:12
Güncelleme:28.12.2020 12:19
Son dakika asgari ücret haberi...  2021 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ücretleri ne kadar oldu? Asgari ücret zam oranı ile birlikte 2021 yılında geçerli olacak Asgari Geçim İndirimi de son halini aldı. Çalışanların medeni durumu ve çocuk sayısına göre hesaplanan AGİ, asgari ücretin yıllık brüt tutarına göre belirlenmektedir. Yeni AGİ ücretleri hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 AGİ fiyatları ne kadar oldu? Bekar, evli, eşi çalışmayan-çalışan 1-2-3-4 çocuklu AGİ ücretleri kaç TL? Kim ne kadar alacak? A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında aktardı.

Son dakika asgari ücret haberi... 2021 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ücretleri ne kadar oldu? Asgari ücret zam oranı ile birlikte 2021 yılında geçerli olacak Asgari Geçim İndirimi de son halini aldı. Çalışanların medeni durumu ve çocuk sayısına göre hesaplanan AGİ, asgari ücretin yıllık brüt tutarına göre belirlenmektedir. Yeni AGİ ücretleri hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 AGİ fiyatları ne kadar oldu? Bekar, evli, eşi çalışmayan-çalışan 1-2-3-4 çocuklu AGİ ücretleri kaç TL? Kim ne kadar alacak? A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında aktardı.

Son dakika: Asgari ücrete yüzde 21 zam! 2021 asgari ücreti 2.825 TL oldu! Faruk Erdem A Haberde değerlendirdi SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 21 ZAM! 2021 ASGARİ ÜCRETİ 2.825 TL OLDU! FARUK ERDEM A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ
Son dakika: Asgari ücret belli oldu! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı! 2021 asgari ücret zammı ne kadar oldu? SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU! BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK AÇIKLADI! 2021 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLDU?

Son dakika: 2021 AGİ fiyatları ne kadar oldu? Bekar, evli, eşi çalışmayan-çalışan 1-2-3-4 çocuklu AGİ tablosu... SON DAKİKA: 2021 AGİ FİYATLARI NE KADAR OLDU? BEKAR, EVLİ, EŞİ ÇALIŞMAYAN-ÇALIŞAN 1-2-3-4 ÇOCUKLU AGİ TABLOSU...
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Kim ne kadar alacak?
Kim ne kadar alacak?
AGİ ne kadar oldu? Kim ne kadar alacak?
AGİ ne kadar oldu? Kim ne kadar alacak?
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Asgari ücreti 2.825 TL oldu!
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