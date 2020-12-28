Son dakika asgari ücret zammı haberi.... Milyonlarca çalışan ve ailesinin beklediği asgari ücret için kritik gün bugün. Tespit komisyonu son toplantısını bugün yapacak. Türk-İş, "Zam teklifi 3 bin liranın üzerinde olmalı" açıklamasını yaptı. Peki asgari ücret ne kadar olacak? 2021 asgari ücret zammı için kim ne kadar öneri sundu? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi. Erdem, asgari ücret için hesapladığı rakamı canlı yayında açıkladı.

Son dakika asgari ücret zammı haberi.... Milyonlarca çalışan ve ailesinin beklediği asgari ücret için kritik gün bugün. Tespit komisyonu son toplantısını bugün yapacak. Türk-İş, "Zam teklifi 3 bin liranın üzerinde olmalı" açıklamasını yaptı. Peki asgari ücret ne kadar olacak? 2021 asgari ücret zammı için kim ne kadar öneri sundu? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi. Erdem, asgari ücret için hesapladığı rakamı canlı yayında açıkladı.