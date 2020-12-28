28 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Son dakika asgari ücret haberi | 2021 asgari ücret zammı açıklandı mı? Asgari ücret ne kadar olacak? Faruk Erdem A Haber'de değerlendirdi

Son dakika asgari ücret haberi | 2021 asgari ücret zammı açıklandı mı? Asgari ücret ne kadar olacak? Faruk Erdem A Haber'de değerlendirdi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.12.2020 10:25
Son dakika asgari ücret zammı haberi.... Milyonlarca çalışan ve ailesinin beklediği asgari ücret için kritik gün bugün. Tespit komisyonu son toplantısını bugün yapacak. Türk-İş, "Zam teklifi 3 bin liranın üzerinde olmalı" açıklamasını yaptı. Peki asgari ücret ne kadar olacak? 2021 asgari ücret zammı için kim ne kadar öneri sundu? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi. Erdem, asgari ücret için hesapladığı rakamı canlı yayında açıkladı.

Son dakika asgari ücret zammı haberi.... Milyonlarca çalışan ve ailesinin beklediği asgari ücret için kritik gün bugün. Tespit komisyonu son toplantısını bugün yapacak. Türk-İş, "Zam teklifi 3 bin liranın üzerinde olmalı" açıklamasını yaptı. Peki asgari ücret ne kadar olacak? 2021 asgari ücret zammı için kim ne kadar öneri sundu? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi. Erdem, asgari ücret için hesapladığı rakamı canlı yayında açıkladı.

Son dakika asgari ücret haberi | 2021 asgari ücret zammı açıklandı mı? Asgari ücret ne kadar olacak? Faruk Erdem A Haberde değerlendirdi SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET HABERİ | 2021 ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLANDI MI? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? FARUK ERDEM A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ
Son dakika: 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Brüt ve net asgari ücret kaç TL? Brütten nete maaş hesaplama nasıl yapılır? SON DAKİKA: 2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? BRÜT VE NET ASGARİ ÜCRET KAÇ TL? BRÜTTEN NETE MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Son dakika: Asgari ücret ne kadar olacak? 2021 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Son dakika asgari ücret gelişmeleri neler? SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2021 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK? SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET GELİŞMELERİ NELER?

Son dakika: Asgari ücret için kritik gün! 2021 asgari ücret zammı ne kadar olacak? SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET İÇİN KRİTİK GÜN! 2021 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye ile İngiltere’den kritik anlaşma!
Türkiye ile İngiltere’den kritik anlaşma!
İngiltere'den flaş Türkiye açıklaması!
İngiltere'den flaş Türkiye açıklaması!
Tarihi rekor! Tüm zamanların en yükseği
Tarihi rekor! Tüm zamanların en yükseği
Kim ne kadar alacak?
Kim ne kadar alacak?
AGİ ne kadar oldu? Kim ne kadar alacak?
AGİ ne kadar oldu? Kim ne kadar alacak?
Asgari ücreti 2.825 TL oldu!
Asgari ücreti 2.825 TL oldu!
Asgari ücret belli oldu!
Asgari ücret belli oldu!
Dolarda kritik seviye!
Dolarda kritik seviye!
Hesaplamalarıma göre asgari ücret...
"Hesaplamalarıma göre asgari ücret..."
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
TOGG merakla beklenen paylaşımı yaptı!
TOGG merakla beklenen paylaşımı yaptı!
Asgari ücret için kritik gün!
Asgari ücret için kritik gün!
Daha Fazla Video Göster