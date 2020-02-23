2020 TOKİ çekilişi için geri sayım sürüyor. TOKİ çekiliş tarihleri, 100 bin sosyal konut projelerine başvuru yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, TOKİ çekilişi ne zaman? Başkan Erdoğan’ın himayesinde yaptırılan TOKİ 100 bin sosyal konut projesiyle, dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olma imkanı bulacak. Projenin her yıl tekrar edileceği açıklandı. 2020 TOKİ sosyal konut projelerine 1 milyonun üzerinde başvuru yapıldı. İlk kura çekimi ise TOKİ İzmir Karabağlar projesi için olacak. İzmir Karabağlar’da 750 konut inşa edilecek. Peki, TOKİ İzmir Karabağlar çekilişi ne zaman? İşte, Türkiye geneli TOKİ çekiliş tarihleri…

TOKİ çekiliş tarihleri binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. 2020 TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ İzmir Karabağlar çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak? TOKİ çekiliş tarihleri toki.gov.tr adresinden açıklandı ve heyecanlı bekleyiş başladı. Türkiye genelinde yapılacak 100 bin sosyal konut projesinde himaye Başkan Erdoğan'da olacak. Bu proje sayesinde yüzbinlerce kişi ev sahibi olabilecek. Peki, 2020 TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ çekiliş tarihlerine ilişkin detaylar A Haber canlı yayınında aktarıldı.

TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya toplam 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.

Projeye en çok başvuru İstanbul'dan geldi. İstanbul'dan 375 bin 953, İzmir'den 75 bin 288, Gaziantep'ten 69 bin 686, Bursa'dan 56 bin 142 ve Ankara'dan 18 bin 38 kişi başvuruda bulundu.

TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura yapılacak. Bütün projelerin kura tarihlerine TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ulaşılabiliyor.

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İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

100 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konuta 375 bin 953 başvuru yapıldı. İstanbulluların merakla beklediği kuralar mart ayında yapılacak.

İstanbul'da ilk kura, Tuzla'da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni ise 16 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Arnavutköy'de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir'de yer alan 500 konut için 20 Martta, tarihinde kura yapılacak.

ANKARA'YA 7 FARKLI PROJE

Başkent Ankara'da 7 projede talep toplanan 4 bin konut için kura yapılacak. 18 bin 38 kişinin başvuru yaptığı 7 projenin kuraları martın ikinci haftası yapılacak. İlk kura ise Ankara Sincan'da talep toplanan 2 bin 300 konut için 6 Martta olacak.

İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra ise, yoğun başvuruların olduğu diğer şehirlerde belirlen kura takvimi ise şu şekilde;

25 bin 255 başvurunun yapıldığı Bursa Yıldırım projesinde 9 Mart, 47 bin 931 başvurunun yapıldı Gaziantep Şahinbey projesinde 30 Mart tarihinde kura törenleri olacak.