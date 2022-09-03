2002 ve 2022 rakamları ile çalışma ve sosyal güvenlik

2002 mayıs 2022 arası devlet koruması altında yetişmiş 57 bin 528 genç, kamu kurum ve kuruluşlarında ise yerleştirildi. 2002 yılından bu yana sosyal yardımlar ne kadar arttı? İşte yerleştirilen kişi sayısı nasıl değişti? İşte son 20 yılın çalışma ve sosyal güvenlik verileri...

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