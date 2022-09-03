03 Eylül 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları 2002 ve 2022 rakamları ile çalışma ve sosyal güvenlik

2002 ve 2022 rakamları ile çalışma ve sosyal güvenlik

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.09.2022 08:46
2002 mayıs 2022 arası devlet koruması altında yetişmiş 57 bin 528 genç, kamu kurum ve kuruluşlarında ise yerleştirildi. 2002 yılından bu yana sosyal yardımlar ne kadar arttı? İşte yerleştirilen kişi sayısı nasıl değişti? İşte son 20 yılın çalışma ve sosyal güvenlik verileri...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rakamlarla çalışma ve sosyal güvenlik
Rakamlarla çalışma ve sosyal güvenlik
Benzin 18,5 liraya düşecek!
Benzin 18,5 liraya düşecek!
Altın fiyatlarında gerileme sürecek mi?
Altın fiyatlarında gerileme sürecek mi?
İhracatta ağustos ayı rekoru
İhracatta ağustos ayı rekoru
1 gramı hayatınızı değiştirebilir!
1 gramı hayatınızı değiştirebilir!
Selçuk Bayraktar A Haber’de!
Selçuk Bayraktar A Haber'de!
Emekli promosyonunda yeni dönem
Emekli promosyonunda yeni dönem
Altın fiyatlarında düşüş sürer mi?
Altın fiyatlarında düşüş sürer mi?
Kayıp 320 milyon TL soğuk cüzdanda mı?
Kayıp 320 milyon TL soğuk cüzdanda mı?
Benzin ve motorine indirim yolda
Benzin ve motorine indirim yolda
Rakam verdi: Bu düşüşler devam edecek
Rakam verdi: Bu düşüşler devam edecek
Dünya küresel enerji krizinde
Dünya küresel enerji krizinde
Daha Fazla Video Göster