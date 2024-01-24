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Videolar Ekonomi Videoları 2. Torba yasada hangi maddeler var? Sigorta primi teşviki, emekliye ek zam meclis gündeminde

2. Torba yasada hangi maddeler var? Sigorta primi teşviki, emekliye ek zam meclis gündeminde

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.01.2024 15:54
2024 yılı torba yasa maddelerinin Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Ev kadınlarına emeklilik ve 3600 ek gösterge olmak üzere ekonomi ağırlıklı çalışmalara odaklanmış durumda. Detayları A Haber muhabir Ahmet Nazif Vural konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya anlattı.
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2. Torba yasada hangi maddeler var?
2. Torba yasada hangi maddeler var?
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