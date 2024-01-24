24 Ocak 2024, Çarşamba
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2. Torba yasada hangi maddeler var? Sigorta primi teşviki, emekliye ek zam meclis gündeminde
2024 yılı torba yasa maddelerinin Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Ev kadınlarına emeklilik ve 3600 ek gösterge olmak üzere ekonomi ağırlıklı çalışmalara odaklanmış durumda. Detayları A Haber muhabir Ahmet Nazif Vural konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya anlattı.