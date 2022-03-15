15 Mart 2022, Salı
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15 Avrupa ülkesine 2 ayda rekor hamsi ihracatı
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, 2022'nin geride kalan 2 ayında Türkiye'den 337 ton hamsi ihraç edildiğini açıkladı. Rakamları da duyran DKİB, Belçika liderliğinde toplam 15 ülkeye hamsi ihraç edildiğini belirtti.