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15 Avrupa ülkesine 2 ayda rekor hamsi ihracatı

DHA
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Giriş: 15.03.2022 12:15
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, 2022'nin geride kalan 2 ayında Türkiye'den 337 ton hamsi ihraç edildiğini açıkladı. Rakamları da duyran DKİB, Belçika liderliğinde toplam 15 ülkeye hamsi ihraç edildiğini belirtti.
15 Avrupa ülkesine 2 ayda rekor hamsi ihracatı
15 Avrupa ülkesine 2 ayda rekor hamsi ihracatı
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