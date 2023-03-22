11 ilde asgari ücret 10 bin 58 TL olacak

Depremin doğrudan vurduğu 11 ilde asgari ücret 10 bin 58 liraya yükseltilecek. Düzenlemeyle 1551 liralık işveren sigorta priminden feragat edilecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.