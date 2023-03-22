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11 ilde asgari ücret 10 bin 58 TL olacak

A Haber
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Giriş: 22.03.2023 09:50
Depremin doğrudan vurduğu 11 ilde asgari ücret 10 bin 58 liraya yükseltilecek. Düzenlemeyle 1551 liralık işveren sigorta priminden feragat edilecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
11 ilde asgari ücret 10 bin 58 TL olacak
11 ilde asgari ücret 10 bin 58 TL olacak
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