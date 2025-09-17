17 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları 1 milyon TL'lik kredinin geri ödemesi ne kadar? Bankalar konut kredisi oranlarını düşürdü
1 milyon TL’lik kredinin geri ödemesi ne kadar? Bankalar konut kredisi oranlarını düşürdü

1 milyon TL'lik kredinin geri ödemesi ne kadar? Bankalar konut kredisi oranlarını düşürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.09.2025 15:46
Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından bankalar konut kredisi oranlarını düşürdü. 1 milyon liralık kredinin güncel geri ödemesi ne kadar? Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi A Haber'de anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
1 milyon TL’lik kredinin geri ödemesi ne kadar? Bankalar konut kredisi oranlarını düşürdü
1 milyon TL’lik kredinin geri ödemesi ne kadar?
1 milyon TL'lik kredinin geri ödemesi ne kadar?
Fed faiz indirecek mi?
Fed faiz indirecek mi?
Bakan Mehmet Şimşek A Haber’de!
Bakan Mehmet Şimşek A Haber’de!
Borsa İstanbul’da gong A Para için çaldı
Borsa İstanbul’da gong A Para için çaldı
İslam Memiş A Haber’de: Bu hafta altın almayın!
İslam Memiş A Haber’de: Bu hafta altın almayın!
Gram altında tarihi rekor!
Gram altında tarihi rekor!
Borsa İstanbul’da manipülasyon operasyonu
Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu
BIST 100 endeksi 11 bin puanın üzerinde
BIST 100 endeksi 11 bin puanın üzerinde
Önümüzdeki ay açıklayacağız
"Önümüzdeki ay açıklayacağız"
OSB’lere özel su sistemi!
OSB'lere özel su sistemi!
Gazze’ye saldırının perde arkası!
Gazze’ye saldırının perde arkası!
Van enerjisini güneşten alacak
Van enerjisini güneşten alacak
Daha Fazla Video Göster