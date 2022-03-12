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Zelenskiy: Rus ordusuna vurulan en büyük darbe

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Giriş: 12.03.2022 19:39
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna’da eşi benzeri görülmemiş kayıplar yaşadığını belirterek, “Bu, Rus ordusuna on yıllardır vurulan en büyük darbedir. Düşman, Kiev'e ancak hepimizi yok etmesi halinde girebilir.” dedi.

Zelenskiy, düzenlediği basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Rus ordusunun Kiev'e girme ihtimalini değerlendiren Zelenskiy, "Şu anda Rusya mobilize ettiği binlerce askeri ve tankıyla gelirse Kiev'e girecekler. Biz bunu anlıyoruz. Eğer halı bombardımanı yaparak bu bölgenin tüm tarihi hafızasını, Kiev Knezliği ve Avrupa tarihini silmek istiyorlarsa Kiev'e girecekler." diye konuştu.

Zelenskiy, Rusya'nın bu durumda Ukrayna topraklarında asla bir "dost" bulamayacağına işaret ederek, "Amaç buysa buyursunlar gelsinler. Ancak bu durumda düşmanın bu topraklarda kendi başına, bizsiz yaşaması gerekecek, aramızda kesinlikle arkadaş bulamayacaklar." dedi.

Rus ordusuna önemli zararlar verdiklerinin altını çizen Zelenskiy, "Rusya Ukrayna'da eşi görülmemiş kayıplar yaşadı. Bu, Rus ordusuna on yıllardır vurulan en büyük darbedir. Savaşın başlamasından bu yana düşmanın 31 tabur-taktik grubu etkisiz bırakıldı. Düşman, Kiev'e ancak hepimizi yok etmesi halinde girebilir." ifadelerini kullandı.

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