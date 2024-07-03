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Zehir dolu denizaltıya kıskaç

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.07.2024 08:53
İspanyol polisi bu denizaltıyı 6 saatten fazla kovaladı. Uyuşturucu kaçakçıları izlerini kaybettiremeyeceğini anlayınca gemiyi batırmaya karar verdi. 4 Kolombiyalı mürettebat kurtarılıp tutuklandı.
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Zehir dolu denizaltıya kıskaç
Zehir dolu denizaltıya kıskaç
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