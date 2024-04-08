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Zaporijya nükleer santraline saldırı! Rusya saldırı nedeniyle Ukrayna'yı suçladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.04.2024 20:36
Avrupa'nın en büyük nükleer güç santrali Zaporijya insansız hava araçlarıyla hedef alındı. 6 numaralı reaktörde hasar meydana geldi. Rusya saldırıdan Ukrayna’yı sorumlu tutuyor. Uzmanlar ise santralde yaşanabilecek bir patlamanın insanlık için felaket anlamına gelebileceği uyarısında bulunuyor.
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