30 Nisan 2023, Pazar
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Yurt dışındaki Türklerden sandık seferberliği
Avrupa'da seçim sandıkları kuruldu. Oy vermeye katılım oranlarının artması için Hollanda'da yaşayan Türkler de seferber oldu. Son olarak bir Türk iş insanı seçmenleri sandıklara götürmek için özel araçlarını tahsis etti. Detaylar A Haber muhabiri Fatih Özyar'ın özel haberinde...