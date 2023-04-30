30 Nisan 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Yurt dışındaki Türklerden sandık seferberliği

Yurt dışındaki Türklerden sandık seferberliği

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.04.2023 11:51
Avrupa'da seçim sandıkları kuruldu. Oy vermeye katılım oranlarının artması için Hollanda'da yaşayan Türkler de seferber oldu. Son olarak bir Türk iş insanı seçmenleri sandıklara götürmek için özel araçlarını tahsis etti. Detaylar A Haber muhabiri Fatih Özyar'ın özel haberinde...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yurt dışındaki Türklerden sandık seferberliği
Yurt dışındaki Türklerden sandık seferberliği
Hollanda’daki Türk taksicilere haksız ceza
Hollanda’daki Türk taksicilere haksız ceza
13 yaşında kahraman oldu
13 yaşında kahraman oldu
Gizemli ışık geceyi aydınlattı
Gizemli ışık geceyi aydınlattı
Altay tankı Yunan basınında!
Altay tankı Yunan basınında!
Gök taşı Dünya’ya yaklaşıyor!
Gök taşı Dünya'ya yaklaşıyor!
161 yıl sonra kapanıyor!
161 yıl sonra kapanıyor!
Biden aday olacağını açıkladı
Biden aday olacağını açıkladı
Rusya için kritik süreç!
Rusya için kritik süreç!
Almanya’da grev! Yüzlerce uçuş iptal edildi
Almanya'da grev! Yüzlerce uçuş iptal edildi
Disneyland’da korku dolu anlar!
Disneyland'da korku dolu anlar!
Almanya’da yine çifte standart!
Almanya'da yine çifte standart!
Daha Fazla Video Göster