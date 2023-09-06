Yunanistan'da sel felaketi! Daniel Fırtınası’nın yol açtığı selde bir kişi hayatını kaybetti

Yunanistan ve Bulgaristan'da son dönemin en büyük sel felaketleri yaşanıyor. Bir kişinin hayatını kaybettiği Yunanistan'da, kayıpları arama çalışmaları sürüyor. Son gelişmeleri A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.

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