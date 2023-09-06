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Yunanistan'da sel felaketi! Daniel Fırtınası’nın yol açtığı selde bir kişi hayatını kaybetti

A Haber
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Giriş: 06.09.2023 08:56
Yunanistan ve Bulgaristan'da son dönemin en büyük sel felaketleri yaşanıyor. Bir kişinin hayatını kaybettiği Yunanistan'da, kayıpları arama çalışmaları sürüyor. Son gelişmeleri A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.
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