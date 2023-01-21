21 Ocak 2023, Cumartesi
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten diyalog mesajı: Sorunların masada çözülebileceğine inanıyorum
Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ankara ile Atina'nın yaşadığı sorunların masada çözülebileceğine inandığını söyledi. Miçotakis, savaştan yana olmadığını da belirterek Türkiye'ye yönelik diyalog mesajı verdi. A Haber muhabiri İlhan Tahsin Gümülcine'den ayrıntıları aktardı.