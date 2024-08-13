13 Ağustos 2024, Salı
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Yunanistan alevlere teslim
Yunanistan alevlere teslim oldu. Pazar günü başlayan yangın hala kontrol altına alınamadı. Alevler başkent Atina'nın dış mahallerine ulaştı. Şiddetli rüzgar ise yangınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Yunanistan'a yardım teklifinde bulundu.