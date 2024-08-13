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Yunanistan alevlere teslim

Yunanistan alevlere teslim

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.08.2024 09:39
Yunanistan alevlere teslim oldu. Pazar günü başlayan yangın hala kontrol altına alınamadı. Alevler başkent Atina'nın dış mahallerine ulaştı. Şiddetli rüzgar ise yangınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Yunanistan'a yardım teklifinde bulundu.
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Yunanistan alevlere teslim
Yunanistan alevlere teslim
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