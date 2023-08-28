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Yolcu gemisi yük gemisine çarptı

İHA
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Giriş: 28.08.2023 18:04
Güncelleme:28.08.2023 18:04
İspanya'nın Mallorca Adası'nda etkili olan fırtına nedeniyle halatları kopan yolcu gemisi, yük gemisine çarptı.
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Yolcu gemisi yük gemisine çarptı
Yolcu gemisi yük gemisine çarptı
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