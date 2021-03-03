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Yola çıkan fil araçtakileri korkuttu

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Giriş: 03.03.2021 09:34
Güncelleme:03.03.2021 17:07
Tayland'da yola çıkan fil korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Araçların içinde yemek arayan fil umduğunu bulamayınca yoluna devam etti. İşte o anlar...​

Aniden arabaların önüne çıktı. Sürücüler korku içinde araçlarını durdurdu. Tayland'da bir dağ yolunda seyir halindeki araçların karşısına çıkan fil paniğe neden oldu.

Sürücüler korku içinde filin gitmesini bekledi. Fil ise yavaşca araçlara yöneldi ve arabaların içinde yiyecek aradı. ancak umduğunu bulamadı ve yoluna devam etti.

Tayland'da vahşi doğada yaklaşık 2 bin fil yaşıyor. Ormanlarda serbestçe dolaşan filler yiyecek bulma umuduyla araçların önüne çıkıyor.

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